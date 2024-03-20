Что остаётся за кадром съёмок каскадёров, или Как работают настоящие герои

Каскадер – очень мужественная профессия. Этот настоящий герой кинематографа должен гореть заживо, бросаться с высоких крыш, гонять на машинах, заворачивая крутые виражи, в общем делать все то, за что потом киноактера, которого он дублировал, будут считать очень «крутым».