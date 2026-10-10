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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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7-й номер драфта Дамба завершил карьеру в 32 года. Защитник провел 748 матчей в регулярках НХЛ и набрал 261 балл

32-летний защитник Мэтт Дамба объявил о завершении карьеры. Канадский хоккеист провел 13 сезонов в НХЛ.

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