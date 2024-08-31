Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Брайтон», «Ман Сити» в гостях у «Вест Хэма», «МЮ» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье

Также в субботу «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в гостях В воскресенье «Ньюкасл» будет противостоять «Тоттенхэму», «Челси» примет «Кристал Пэлас», а в заключительном матче тура сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».