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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Москвичи могут перевести городские баллы на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Москвичи могут перевести городские баллы на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Москвичи могут оказать помощь пострадавшим Жители Москвы теперь могут воспользоваться накопленными баллами, которые они заработали принимая участие в городских проектах, чтобы оказать помощь пострадавшим в Crocus City Hall и их семьям.

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