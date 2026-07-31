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Военное обозрение

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Что происходит с топливом на Украине

Что происходит с топливом на Украине

Летом 2026-го дизель на киевских заправках подошёл к девяноста гривнам за литр, а сотню объявили «не худшим сценарием» — но настоящая причина не в ценнике, а в том, что страна потеряла не топливо, а саму способность его производить.

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