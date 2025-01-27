НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Кырстя выиграла первый матч с мая. В декабре она сообщала, что может завершить карьеру из-за проблем со стопой

Кырстя выиграла первый матч с мая. В декабре она сообщала, что может завершить карьеру из-за проблем со стопой

Она обыграла Аранту Рус 5:7, 6:2, 6:3. Кырстя прервала серию из восьми поражений, начавшуюся в мае прошлого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх