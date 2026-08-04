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Орелtimes

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Главпочтамт в Орле «спустился с небес на землю»

С 3 августа почтовое отделение на площади Ленина в Орле работает в новом формате. Оно осталось в историческом здании, но переехало с верхних этажей на первый — вход теперь прямо с улицы, без привычных лестничных маршей.

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