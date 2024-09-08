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Русский Днепропетровск

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Defense24: Путин в «войне нервов» переиграл Зеленского, еще раз показав феномен русского солдата

Константин Ольшанский 7 сентября 2024 г., 14:20   Обрушение украинской обороны под Покровском ставит под удар другие крепости — Угледар и Часов Яр Российские войска менее чем за месяц подошли к Покровску на 10 км, пишет польский военный эксперт и главный редактор портала Defense24 Михаил Брушевский.

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