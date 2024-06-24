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Депортация по-новому: прощай, гастарбайтер. Как Госдума решила спасти Россию от наплыва мигрантов

Депортация по-новому: прощай, гастарбайтер. Как Госдума решила спасти Россию от наплыва мигрантов

Вчера 550 прочитали  Похоже, наши депутаты решили устроить настоящую революцию в мире миграции. Речь идет о новом законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении.

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