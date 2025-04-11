Андрей Коваленко внес уточнение правового регулирования в торговых центрах Сахалинской области

В начале 2025 года к Андрею Коваленко обратилось Общество по вопросу установления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
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