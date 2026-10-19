В Минобороны Литвы заявили, что знали об атаке украинских дронов на Петербург. Массированная атака на Северную столицу произошла в ночь на 18 октября.
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