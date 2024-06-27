Сборная Грузии обыграла сборную Португалии на Евро-2024 в Германии

На чемпионате Европы по футболу 2024 года сборная Грузии обыграла команду Португалии со счетом 2:0. Первый гол был забит Хвичем Кварацхелией всего через две минуты после начала игры, став самым быстрым пропущенным голом за сборную Португалии на чемпионатах Европы, сообщает портал Opta.