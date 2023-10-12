В Польше заявили, что Украина «получит счет» за оказанную Варшавой помощь

Украина должна «расплатиться по счетам» с Польшей за оказанную поддержку. Такое заявление в ходе предвыборных дебатов на Polsat сделала кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка.
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