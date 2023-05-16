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Экс-посол Мирошник: в Хмельницком на Украине могли взорваться ядерные снаряды, радиационный фон в районе города сильно вырос

Экс-посол Мирошник: в Хмельницком на Украине могли взорваться ядерные снаряды, радиационный фон в районе города сильно вырос

В Хмельницком, который расположен в западной части Украины, могли взорваться ядерные снаряды, радиационный фон в районе данного города сильно вырос.

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