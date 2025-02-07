IMI стала последней британской инжиниринговой фирмой, подвергшейся взлому

Британская машиностроительная компания IMI сообщила об инциденте, связанном с кибербезопасностью, всего через несколько дней после того, как конкурирующая фирма Smiths сообщила, что стала жертвой хакеров.
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