Любопытно, однако

75 601 подписчик

The Sun, Великобритания. "Держите за идиотов?" Британцы отреагировали на горящий "российский" танк

The Sun, Великобритания. "Держите за идиотов?" Британцы отреагировали на горящий "российский" танк

Редакция The Sun опубликовала видео с громким заголовком "Российский танк охватило пламя после попадания украинской ракеты у Запорожья".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Терехов
Да, блин, наглоскунсы не гнушаются и пошлого вранья.Ладно бы такти....оперативная дезинформация....так нет же - обычная пошлятина. Ну саксы...ну скунсы...ну подонки вонючие...
Ответить
15 час.
Владимир Буевич
Самое удивительное что основная масса читателей это желтой газетенки этому всему верят.
Ответить
13 час.
Galina Adler
Нееее... ! Классная газетёнка! Одним заголовком всем показала, что на фронте творится. А то им голову морочат, всё перемогу пропагандируют, по новостям  показывают. А перемога - то вот какая, все сразу  и узнали.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх