Редакция The Sun опубликовала видео с громким заголовком "Российский танк охватило пламя после попадания украинской ракеты у Запорожья".
The Sun, Великобритания. "Держите за идиотов?" Британцы отреагировали на горящий "российский" танк
Комментарии
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Александр Терехов
Да, блин, наглоскунсы не гнушаются и пошлого вранья.Ладно бы такти....оперативная дезинформация....так нет же - обычная пошлятина. Ну саксы...ну скунсы...ну подонки вонючие...
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15 час.
Владимир Буевич
Самое удивительное что основная масса читателей это желтой газетенки этому всему верят.
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13 час.
Galina Adler
Нееее... ! Классная газетёнка! Одним заголовком всем показала, что на фронте творится. А то им голову морочат, всё перемогу пропагандируют, по новостям показывают. А перемога - то вот какая, все сразу и узнали.
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10 час.
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