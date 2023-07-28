The Sun, Великобритания. "Держите за идиотов?" Британцы отреагировали на горящий "российский" танк

Да, блин, наглоскунсы не гнушаются и пошлого вранья.Ладно бы такти....оперативная дезинформация....так нет же - обычная пошлятина. Ну саксы...ну скунсы...ну подонки вонючие...

Galina Adler

Нееее... ! Классная газетёнка! Одним заголовком всем показала, что на фронте творится. А то им голову морочат, всё перемогу пропагандируют, по новостям показывают. А перемога - то вот какая, все сразу и узнали.