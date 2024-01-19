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Приколисты

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Симка

Симка

— Заходите, — сказала ветврач. В кабинет зашла молодая женщина, чуть больше тридцати лет, хорошо одетая, поставила переноску на смотровой стол, открыла её.

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