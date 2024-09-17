В Петербурге проводят эксперимент по борьбе с «цветением» воды в Финском заливе

Эксперты считают, что уникального метода для полного искоренения проблемы не существует Заместитель председателя комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Михаил Страхов рассказал, что городские власти проводят эксперимент по борьбе с сине-зелеными водорослями в водоёмах.