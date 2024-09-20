Политолог из Бразилии Пепе Эскобар проинформировал о том, что западные державы отказались позволять Вооружённым силам киевского режима применять переданное вооружение против расположенных в глубине РФ целей из-за того, что лидер Российской Федерации Владимир Путин объяснил, к чему могут привести подобные действия.
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