Политолог из Бразилии Пепе Эскобар проинформировал о том, что западные державы отказались позволять Вооружённым силам киевского режима применять переданное вооружение против расположенных в глубине РФ целей из-за того, что лидер Российской Федерации Владимир Путин объяснил, к чему могут привести подобные действия.