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Уимблдон. 1/4 финала. Джокович сыграет с де Минауром, Фриц – с Музетти

Сетка здесь. «Уимблдон» Лондон, Великобритания 1 – 14 июля 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 50 000 000 фунтов Открытые корты, трава Четвертьфинал Лоренцо Музетти (Италия)  Тэйлор Фриц (США) Дата проведения 10 июля, 16.

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