Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведчук заявил о необходимости сменить Зеленского для достижения прогресса в переговорах

Медведчук заявил о необходимости сменить Зеленского для достижения прогресса в переговорах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп для переговоров по Украине должен сменить Владимира Зеленского, который уже находится в полной агонии.

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Комментарии
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И
Иринушка
А кто такой медведчук ? И кому он вообще интересен ?
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9 час.
АБ
Алексей Белоусов
Чтобы &quot;сменить&quot; Зелю достаточно одного соответствующего боеприпаса. А президентом будет В.В. Путин (для этого вся территория бывшей украины должна войти в Россию).
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6 час.
Борис Леонтьев
И для Европы, и для НАТО, и для США сейчас самый удобный момент чтобы убить Зеленского. Не просто убрать (это не решает их проблем), а именно удить.  1. Можно будет обвинить в этом Россию и лично Путина и попробовать в очередной раз настроить, по крайней мере послушных политиков в странах-холопах, против «злых русских». 2. Главой Украине можно будет опять назначить послушную Западу, но более умную и покладистую марионетку. 3. Попытаться поделить территорию Украины по своему, ссылаясь на отсутствие явных границ и других линий каких-либо разграничений. Тем более, что соседи уже сейчас начали втихаря вторгаться в «незалежную». 4. США, да и Европе легче будет отказаться от содержания Украины, ссылаясь на бардак и драчку за власть, которые естественно возникнут после убийства клоуна.
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5 час.
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