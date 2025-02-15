Медведчук заявил о необходимости сменить Зеленского для достижения прогресса в переговорах

Борис Леонтьев

И для Европы, и для НАТО, и для США сейчас самый удобный момент чтобы убить Зеленского. Не просто убрать (это не решает их проблем), а именно удить. 1. Можно будет обвинить в этом Россию и лично Путина и попробовать в очередной раз настроить, по крайней мере послушных политиков в странах-холопах, против «злых русских». 2. Главой Украине можно будет опять назначить послушную Западу, но более умную и покладистую марионетку. 3. Попытаться поделить территорию Украины по своему, ссылаясь на отсутствие явных границ и других линий каких-либо разграничений. Тем более, что соседи уже сейчас начали втихаря вторгаться в «незалежную». 4. США, да и Европе легче будет отказаться от содержания Украины, ссылаясь на бардак и драчку за власть, которые естественно возникнут после убийства клоуна.