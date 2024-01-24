Поставил хорошие зимние шины, а автомобиль «таскает» – в чем дело?

Читатель «За рулем» хочет узнать:– Почему автомобиль на вроде бы хороших зимних шинах неустойчиво ведет себя на зимней дороге? Ответ экспертаАлексей Ревин, «За рулем»– На устойчивость автомобиля на зимних дорогах влияет как состояние проезжей части, так и автомобиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии