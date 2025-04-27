Отразится и на международных процессах: посол МИД России о важном событии

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России в своём телеграм-канале прокомментировал долгожданную новость об освобождении Курской области от боевиков ВСУ, назвав освобождение вехой международного значения.
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