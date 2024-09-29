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Подполье: ВС РФ ударили по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Подполье: ВС РФ ударили по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с изданием РИА Новости заявил, что был нанесён удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производится и ремонтируется военная техника, включая беспилотники.

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