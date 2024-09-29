Подполье: ВС РФ ударили по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с изданием РИА Новости заявил, что был нанесён удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производится и ремонтируется военная техника, включая беспилотники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии