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Названы стартовые составы на первый матч нового сезона РПЛ

Названы стартовые составы на первый матч нового сезона РПЛ

Игра стартует в столице в 15:00 мск.фото: vk.com/rfsruofficial--> Московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон» назвали стартовые составы на на матч, который откроет программу первого тура Российской премьер‑лиги.

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