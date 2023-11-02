Главком ВСУ Залужный признал провал украинского наступления

Валерий Залужный написал статью, в которой расписался в беспомощности перед ВС России.Украинский генерал, командующий ВСУ на фронте, опубликовал большую статью на страницах издания The Economist, в которой признал - конфликт с Россией "зашёл в тупик".
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