Качество зимней уборки территорий возле метро проконтролируют онлайн

Глава ГАТИ поручил назначить дополнительные тестовые задачи в системе. Государственная административно-техническая инспекция совместно с представителями «Петербургского метрополитена» и «Городского центра управления парковками» провела тренировку по работе в инфосистеме «Объекты городской среды Санкт-Петербурга».
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