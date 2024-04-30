"И не надо нас пугать!": В Таджикистане недовольны действиями России. Душанбе заявил, что готов вывести российскую базу

Samarium Нашу базу убрать, свернуть все программы, связанные с этой страной и ввести с этой страной визовый режим....ВСЕХ таджиков поголовно отправить на их историческую родину, лишить российского гражданства, получивших его неправедными путями....

Samarium Нет тут никакой дружбы... только стремление нажиться за счет России...