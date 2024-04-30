Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"И не надо нас пугать!": В Таджикистане недовольны действиями России. Душанбе заявил, что готов вывести российскую базу

"И не надо нас пугать!": В Таджикистане недовольны действиями России. Душанбе заявил, что готов вывести российскую базу

Интересная жизнь с Vera Star Между Россией и Таджикистаном, случился дипломатический скандал.

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Комментарии
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Samarium
Нашу базу убрать, свернуть все программы, связанные  с этой страной и ввести с этой страной визовый режим....ВСЕХ таджиков поголовно отправить на их историческую родину, лишить российского гражданства, получивших его неправедными путями....
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16 час.
Samarium
Нет тут никакой дружбы... только стремление нажиться за счет России...
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16 час.
Валерий Светлый
Даже не разбираясь, можно заметить руку США. Власти Таджикистана не разбираясь в уголовной подоплеке происходящего накручивают. Нам уголовники и террористы не нужны. Пусть сами воспитывают своих басмачей...
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16 час.

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