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Полина Диброва потребовала от Елены Товстик 5 миллионов рублей: иск уже поступил в суд

Полина Диброва потребовала от Елены Товстик 5 миллионов рублей: иск уже поступил в суд

37-летняя Полина Диброва обратилась в Никулинский районный суд Москвы с иском к 41-летней Елене Товстик о защите чести и достоинства, потребовав 5 000 000 рублей компенсации морального вреда.

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