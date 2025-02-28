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Ракета «Союз» вывела на орбиту «Прогресс МС-30»

Ракета «Союз» вывела на орбиту «Прогресс МС-30»

Ракета «Союз» вывела на околоземную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-30». Вывод в космос аппарата, а также отделение от третьей ступени носителя, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошло штатно.

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