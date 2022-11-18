smi.today

4 061 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Воспитывают детей сначала в детских садах, потом в школах. В Вузах обучают по специальности.Путин: Преподават...
  • Yvan
    А как быть с законом о неразглашении врачебной тайны?Права таких росси...
  • Надежда Никитина
    Не понравилось иш. Какой то занюханный РАЙОНЫЙ суд, не международный, еще что то вякаяет.МИД Нидерландов н...

Президент Южной Кореи поручил подготовить новые санкции против КНДР

Президент Южной Кореи поручил подготовить новые санкции против КНДР

Подготовить санкции в отношении КНДР и ввести в действие меры усиления расширенного сдерживания Пхеньяна поручил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на заседании Совета национальной безопасности, 18 ноября говорится в заявлении офиса президента.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх