Президент Южной Кореи поручил подготовить новые санкции против КНДР

Подготовить санкции в отношении КНДР и ввести в действие меры усиления расширенного сдерживания Пхеньяна поручил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на заседании Совета национальной безопасности, 18 ноября говорится в заявлении офиса президента.