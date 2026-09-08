Чжао сделал сенчури-брейк в 102 очка в первом раунде English Open 2026

Оливер Лайнс обыграл первого номера в мировом рейтинге Чжао Синьтуна в первом раунде English Open 2026 Чжао Синьтун (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - квалификация Трансляции, расписание - первый раунд Чжао Синьтун потерпел шокирующее поражение от Оливера Лайнса со счетом 2-4 в первом раунде на турнире English Open 2026.