В Польше 15-летний украинец выстрелил в поляка и его отца

В польском городе Петркув-Трибунальский 15-летний украинец выстрелил из газового пистолета в местного жителя и его отца.
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