Иран и курдский платок

Иран и курдский платок

17 сентября в Иране начались массовые протесты, которые грозят впервые за многие годы перерасти в нечто большее, чем очередной всплеск недовольства, вызванный традиционными для Ирана экономическими и политическими причинами.

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