США и ЕС угрозами пытаются заставить Мадуро покинуть свой пост

Законодатели США и Евросоюза, курирующие международные отношения, выпустили совместное заявление с угрозами президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, в котором предупредили о наступлении "ответственности", если он не покинет свой пост.
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