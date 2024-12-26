В Екатеринбурге Дед Мороз поймал серийного педофила

Общественник в костюме Деда Мороза помог задержать педофила в Екатеринбурге Президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев поймал в Екатеринбурге мигранта-педофила, надругавшегося над 13-летней девочкой, передает издание «Накануне.
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