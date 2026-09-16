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Жара до +29 и туманы: Паршина и Леус озвучили подробный прогноз в Москве до конца сентября

Жара до +29 и туманы: Паршина и Леус озвучили подробный прогноз в Москве до конца сентября

Синоптики рассказали, сколько дней продержится бабье лето, когда ждать дождей и будет ли снег. Москва 123RF/legion-media.

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