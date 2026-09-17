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Царьград

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Маттиас Моосдорф: Армения не готова к полному вступлению в ЕС

Маттиас Моосдорф: Армения не готова к полному вступлению в ЕС

Депутат Маттиас Моосдорф заявил о недостаточной готовности Армении к полному вступлению в ЕС. Армения начала процесс интеграции в марте 2025 года, но участие в ЕАЭС ограничивает возможность одновременно состоять в Евросоюзе.

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