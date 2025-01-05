Бастрыкин поручил возбудить дело о жестоком обращении с гимнастками во Владимире

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с воспитанниками школы по художественной гимнастике во Владимирской области, сообщается 5 января на сайте ведомства.
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