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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Фанаты GTA 6 нашли связь между Люсией и персонажем из GTA 4** Теперь, когд...

Фанаты GTA 6 нашли связь между Люсией и персонажем из GTA 4Теперь, когда появился второй трейлер GTA 6 и стала известна дата релиза, что делать фанатам, чтобы развлечься в ожидании? Очевидно, изучать каждую деталь видеоигры и искать все возможные скрытые подсказки.

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