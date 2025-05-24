Фанаты GTA 6 нашли связь между Люсией и персонажем из GTA 4** Теперь, когд...

Фанаты GTA 6 нашли связь между Люсией и персонажем из GTA 4Теперь, когда появился второй трейлер GTA 6 и стала известна дата релиза, что делать фанатам, чтобы развлечься в ожидании? Очевидно, изучать каждую деталь видеоигры и искать все возможные скрытые подсказки.