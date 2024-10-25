Начало капитального ремонта Никольской районной больницы на Камчатке под руководством губернатора Владимира Солодова

На Камчатке продолжаются работы по модернизации системы первичной медико-санитарной помощи. В Никольской районной больнице уже начался капитальный ремонт, который будет включать комплексную реконструкцию всех ее отделений.
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