Крутой кроссовер по цене Гранты – 4 варианта

Кроссоверы наращивают свою долю и на рынке новых автомобилей, и на вторичке. Но даже среди выпускавшихся десятилетие назад моделей есть весьма яркие представители, которые до сих пор выделяются в потоке своим дизайном.
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