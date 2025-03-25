В ООН осудили удар украинских боевиков по журналистам в ЛНР

В ООН признали необходимость соблюдения законов на поле боя, чтобы освещающие военные действия журналисты и операторы могли продолжать свою работу, оставаться защищенными от целенаправленного огня и больше «никогда не становиться жертвами».
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