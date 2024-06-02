Российские бойцы освободили Уманское в ДНР

Российские бойцы освободили населенный пункт Уманское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Взяли его под контроль подразделения группировки войск «Центр», а также нанесли поражение формированиям двум механизированным бригадам украинских боевиков.
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