Благодаря предложениям сообщества, второй патч вносит множество приятных и...

Благодаря предложениям сообщества, второй патч вносит множество приятных изменений и новых возможностей в Hades 2Разработчики Hades 2 усердно трудились над своей последней разработкой, о чем можно судить по длинному списку изменений и улучшений, которые вносит второй патч.
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