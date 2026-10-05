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Царьград

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На КАД у дамбы на месяц перекроют две полосы с 5 октября

На КАД у дамбы на месяц перекроют две полосы с 5 октября

С 5 по 30 октября 2026 года на участке внешнего кольца КАД между 121-м и 120-м километрами для проезда останется только левая полоса из-за строительных работ.

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