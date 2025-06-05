Минздрав обновил правила оказания медпомощи в российских школах и детсадах

Министерство здравоохранения внесло изменения в правила оказания медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, включая школы и детские сады, с целью обеспечить единообразие в предоставлении медицинской помощи детям по всей стране.
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