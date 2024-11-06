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Царьград

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В екатеринбургском аэропорту сообщили о возможной задержке рейсов из-за непогоды

В екатеринбургском аэропорту сообщили о возможной задержке рейсов из-за непогоды

Вылет может быть массово отложен из-за более долгой подготовки вылетающих самолетов.В екатеринбургском аэропорту Кольцово предупредили о возможности массовой задержки вылетающих рейсов из-за непогоды 6 ноября.

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