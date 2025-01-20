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Политика как она есть

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Бербок выступила с обращением к Путину по Украине

Бербок выступила с обращением к Путину по Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия, как одна из ведущих европейских стран, должна будет возглавить мирный процесс по Украине и призвала российского лидера Владимира Путина остановить боевые действия на территории республики.

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Комментарии
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Алексей Васильев
И чего эта нацистская коза блеет???
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2 час.
Пульхерия Djem
Вот дурища ,господия!!!
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2 час.
Андрей Шишинов
&quot; Германия должна будет возглавить мирный процесс по Украине&quot;.                                                                                                                                                                                       Германия не может как сторона конфликта не только возглавить, но и быть просто посредником в переговорах. Может только подписать капитуляцию вместе с бывшей украиной.
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1 час.

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