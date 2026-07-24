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Царьград

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Страшное ДТП в Татарстане: шестеро подростков погибли в машине, один чудом выжил

Страшное ДТП в Татарстане: шестеро подростков погибли в машине, один чудом выжил

В салоне Chevrolet Lanos находились семь подростков в возрасте 15-16 лет. Шестеро из них, включая водителя, погибли на месте, не успев выбраться из охваченной огнем машины.

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